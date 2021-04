Ze známé režisérky je teď spíš učitelka: Jak se Alice Nellis zvládá doma učit se třemi dětmi?

Alice Nellis Super.cz

„Teď všichni děláme věci trošku jinak, trošku jinde. Já poslední rok trávím s dětmi doma a studuji s nimi, tak jsem se mnohem víc dozvěděla, jak funguje náš vzdělávací systém,“ svěřila se Super.cz režisérka pohádky Sedmero krkavců nebo úspěšného seriálu Pustina.

„Máme strašné štěstí na učitele. Skrz online jsou schopní něco děti naučit, ale dokonce je i nadchnout, rozpohybovat. Udělat to tak, že my to zpozdálí sledujeme, ale s těmi menšími musíme trochu pracovat. Ale je to čas, za který jsem hrozně ráda a zpětně pro rodinu bude tenhle rok bude důležitý,“ prozradila nám Alice na zkoušce v pražském Rudolfinu, kde se připravovala na moderování koncertu České studentské filharmonie A přece se učí! pro Českou televizi.

„Jsem za to ráda, děti jinak tráví čas ve škole, já jsem v práci a takhle ta rodina začala fungovat úplně jinak, je to zvláštní intenzivní čas. Strašně se těším, že věci budou mít jinou podobu a nebudeme tak izolovaní. Ale je najednou těžké si představit, že ty děti zase budu muset tak často opouštět,“ dodala režisérka. ■