Tohle jsou poslední šaty, které jí v těhotenství ještě sedí: Martina Pártlová řeší, jakou velikost oblečení si nyní objednat

Martina Pártlová Super.cz

Loni si zazpívala s kapelou Čechomor jen čtyřikrát, takže skoro zapomněla, že je zpěvačka. I proto byla z příležitosti vystoupit s nimi v Národním divadle v rámci koncertu Národ sobě, kultura tobě Martina Pártlová (41) opravdu hodně nervózní. A co teprve řešení, co si jako těhotná na jeviště obléknout.

"Tu jedinou písničku Mamko, nedávej mě mamko, kterou tady zpíváme, si naštěstí pamatuju úplně nejvíc. Ale kdybych měla zpívat jiné, budu si je muset už zopakovat. Ale pět let jsme koncertovali, tak bych to určitě zvládla," řekla Super.cz Martina.

S výběrem šatů to prý nebylo složité. Už má v šatníku jen málo věcí, které oblékne. "Na zkoušce jsem měla ještě takové stříbrné, ale pak jsem viděla fotky a vypadala jsem jako disco koule. Takže jsem vytáhla jediné šaty, které jsem oblékla. Nebylo nad čím moc přemýšlet," krčila rameny.

Běžně teď nosí jen tepláky nebo oversize mikiny, už si ale online objednala i nějaké těhotenské kousky. "Teď by mi to mělo přijít, po víkendu už se na to těším. Ale absolutně nejsem schopná odhadnout velikosti. Tak jsem zvědavá, co přijde a co z toho obleču," netuší zpěvačka stejně jako mnoho jiných zákazníků e-shopů.

Pro miminko zatím nenakupuje. "Jsem docela pověrčivá, tak to nechám až na poslední chvíli a budu se držet při zemi a kupovat toho po málu. Radila mi to Veronika Arichteva (34), protože její Luka půlku věcí ani neužil. Ale jedno vím jistě. Moje dítě žádné oblečení nebude dědit," doplnila s tím, že sama oblečení dědit po starší sestře musela. "Ještěže jsem nebyla kluk," smála se členka trojice 3v1. ■