Dánská kráska oblékla pěkně vykrojené plavky: Tahle modelka byla jedním z úlovků Leonarda DiCapria

Nina Agdal Profimedia.cz

V růžovém jednodílném kousku předvedla své modelkovské křivky, na které nemá pandemie koronaviru žádný vliv. Dánská modelka snímkem zavzpomínala na dovolenou u moře z nedávné doby.

Nina byla agenty objevena na ulici ve svém rodném městě Hillerød a s modelingem začala ve svých patnácti letech. Bez zkušeností v oboru se tehdy přihlásila do soutěže Elite Model Look, kterou sice nevyhrála, ale získala první kontrakt na práci v modelingu. Po maturitě opustila rodné Dánsko a vydala se za kariérou do USA. Nafotila nespočet kampaní pro slavné značky včetně Victoria’s Secret a objevila se i na titulní straně časopisu Sports Illustrated.

V minulosti randila s Leonardem DiCapriem (46), ale jejich vztah vydržel necelý rok. Nyní už je tři roky šťastně zadaná s Jackem Brinkley-Cookem, který je synem modelky Christie Brinkley. ■