Nikdy jsem si nemyslela, že se dožiju tohoto věku, uvedla zpěvačka Billie Eilish (19) v novém dokumentu

Billie Eilish Profimedia.cz

Své soukromí si přísně střeží, ale tentokrát nechala nahlédnout hluboko. V prosinci oslavila Billie teprve své 19. narozeniny, přičemž v hudebním světě prorazila už ve svých třinácti letech s písní Ocean Eyes.

Není tajemstvím, že se zpěvačka potýká s psychickými problémy a hudba jí pomáhá je překonat. „Podívám se do publika a vidím všechny ty obličeje, tolik emocí a zlomených srdcí. Každý jeden člověk si něčím prochází, ať už je to děsivé, nebo skvělé. To nejmenší, co pro ně můžu udělat, je vytvořit umění, které vychází z toho, že mám ty stejné problémy,“ uvádí zpěvačka na začátku dokumentu, kde i přiznává, že ve věku od 13 do 16 let se cítila tak mizerně, že každý den plakala.

Deprese a podlomené duševní zdraví jí někdy přimělo přemýšlet i o sebevraždě. „Nikdy jsem si nemyslela, že to zvládnu do tohoto věku, já nikdy nejsem šťastná,“ sdělila také Billie.

V péči o své mentální zdraví je prý velice špatná a v dokumentu se otevře i ohledně svých tiků, které má kvůli Tourettovu syndromu. „Internet opravdu nikdy neviděl ty špatné (tiky), protože jsem se už stala mistryní v jejich potlačování. Věc se má tak, že čím déle je potlačujete, tím horší potom jsou,“ vysvětlila Billie.

Svou hudební produkci vytváří hlavně se svým bratrem Finneasem, se kterým natáčí v domě jejich rodičů. Billie s nimi stále ještě bydlí a prý se občas před strašidly schová v jejich posteli. I přes svůj nízký věk Eilish přiznává, že se obává, jak bude zvládat svou slávu v budoucnu. ■