Podívejte se, který herec získal roli Baracka Obamy a kdo si zahraje bývalou první dámu Michelle

O-T Fagbenle a Viola Davis si zahrají Obamovy.

Vzniká nový seriál s názvem The First Lady (První dáma) v němž se objeví i bývalý prezident Barack Obama a jeho první dáma Michelle. A kdo si je zahraje?

Podle Entertainment Tonight získal roli bývalého prezidenta herec, kterého jste mohli vídat v seriálu Příběh služebnice. Z obsazení do tak významné role je britský herec O-T Fagbenle nadšený a uvedl: „Nejsem si jistý, co je pro mě větší pocta. Zda je to role Baracka Obamy v televizní show, která oslavuje Michelle Obamovou, nebo to, že budu hrát po boku inspirativní Violy Davis. Jsem opravdu vděčný.“

Jak už bylo zmíněno, roli Michelle získala herečka Viola Davis, která získala Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli za film Ploty v roce 2017.

V nové sérii, která se začala točit v Georgii 25. února, se také objeví Gillian Anderson v roli Eleanor Roosevelt a Michelle Pfeiffer (62) jakožto Betty Ford. ■