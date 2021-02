Muže, který pečuje o psy Lady Gaga, střelili čtyřikrát do hrudi: Zpěvačce odcizili dva z jejích miláčků

Lady Gaga Profimedia.cz

Ryan Fischer (30), který pečoval o psy zpěvačky Lady Gaga (34), byl převezen do nemocnice poté, co ho neznámí muži čtyřikrát střelili do hrudníku, když venčil zpěvaččiny francouzské buldočky. Dva ze tří jejích miláčků byli odcizeni. O Fischerově stavu zatím nejsou zprávy.