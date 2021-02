Na covid má protilátky, a tak se nebojí. Bývalá královna krásy se ukázala v plavkách na Zanzibaru

Po návratu ze Zanzibaru nastoupí modelka do karantény. Foto: Super.cz/archiv K. Sokolové

Cestování pro ni bylo částečně ulehčené z toho hlediska, že už prodělala onemocnění covid-19 a má protilátky.

„Vzhledem k tomu považuji cestování za bezpečnější jak pro mě, a stejně tak pro své okolí,“ řekla Super.cz Sokolová, která před cestou na exotický ostrov samozřejmě podstoupila PCR testy a to samé ji čeká při návratu do Česka.

„Cítím se tady naprosto bezpečně, na letišti měli všichni roušky včetně nás, všude jsou k dispozici desinfekce, personál našeho hotelu má roušky také a všude jsou k použití desinfekční prostředky,“ popisuje situaci Sokolová, která se na sociálních sítích pochlubila několika fotkami v plavkách. Na fotkách předvedla skvělé křivky. V poslední době na postavě tvrdě pracovala, neboť ji čekalo náročné focení kalendáře.

Vláda nakonec českým občanům zakázala cestu do hojně navštěvované africké země, ale modelka nezaznamenává, že by zde bylo vyšší riziko nákazy. „Co jsme s kamarádkou zaslechly od místních, tak je zde situace s covidem pod kontrolou. Takže se tu cítíme bezpečně a po návratu do Prahy půjdeme na testy znova a samozřejmě dodržíme nařízenou karanténu,“ říká Kateřina Sokolová. ■