Seriálová hvězda se po kratičké známosti zasnoubila. Partnera sportovce zatím ani nestihla vidět v akci

Shailene Woodley Profimedia.cz

Herečka a jedna z hvězd mimořádně úspěšného seriálu Sedmilhářky Shailene Woodley potvrdila zásnuby s hráčem amerického fotbalu Aaronem Rodgersem. „Pro nás už to není novinka, takže zatímco ostatní šílí, my si říkáme: no jo, jsme už nějakou dobu zasnoubení,“ svěřila.