Slavný zpěvák se těší s manželkou na třetího potomka. Otcem už bude celkem popáté

Ne-Yo se stane pětinásobným otcem Profimedia.cz

To bude ale početná rodinka. Zpěvák a skladatel Shaffer Chimere Smith, který vystupuje pod přezdívkou Ne-Yo, se pochlubil zprávou, že se dočká už pátého potomka.

„Rodina se nám rozroste,“ napsal zpěvák Ne-Yo k videu, kde své manželce Crystal Renay, která je téměř nahá, hladí zakulacené břiško.

Ke dvěma synům tak přibude další potomek, a to i navzdory tomu, že pár v loňském roce oznámil, že se bude rozvádět. „Před karanténou jsme o rozvodu mluvili, ale izolace nás donutila se na chvíli zastavit a přestat poslouchat hlasy z okolí a víte, jak umí být hlasité a dovést nás k názorům, ke kterým byste za jiné situace ani nedošli,“ uvedl v rozhovoru pro CBS.

„Sedli jsme si a vedli velice těžké a nepříjemné konverzace, které byly extrémně bolestivé a upřímné, ale nyní jsme silnější než kdy předtím a zase spolu mluvíme. Nevím, co se stalo, ale jednu chvíli jsme to nedokázali, a to nás málem rozdělilo,“ dodal Ne-Yo, který třetím společným potomkem jen potvrdil, že rozvod už na stole není.

S Crystal má syna Shaffera Chimera Jr., který brzy oslaví páté narozeniny a Romana Alexandera-Raje (2,5). Z předchozího vztahu s Monyettou Shaw má ještě dceru Madilyn Grace (10) a syna Masona (9).

Ne-Yo mohl být i šestinásobným otcem, ale dítě, které se narodilo v roce 2005 jeho tehdejší partnerce Jessece White nakonec nebylo jeho, jak ukázaly testy otcovství. ■