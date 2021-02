Od Petra Koláře se partnerka drahých dárků nedočká: Rocker rozhodně není typ pro zlatokopky

Petr Kolář Super.cz

Také se zpěvákem Petrem Kolářem (53) jsme se potkali na generálce online koncertu věnovanému lásce. V jeho životě už řadu let zaujímá pevné místo přítelkyně Lenka Chlupáčová. Proto nás zajímalo, čím on sám nejvíc potěší ženu, kterou miluje.

"V rámci možností se snažím tu svoji polovičku potěšit dárkem, který sám seženu anebo ještě lépe vyrobím. Mám pocit, že ji to nejvíc potěší. Nepřeháním to. Není to o financích, nějakých špercích, ale o tom, že je to darované z lásky a od srdce. Může to být i maličkost, ale je to příjemné," řekl Super.cz.

A co tedy sám dokáže vyrobit? "Dokážu třeba vystřihnout srdce z papíru a něco tam namalovat. Kdo to má?" prozradil. Aby dárek nahradil tím, že by dotyčné zazpíval, vylučuje. "To už není tak originální. Zpíval jsem tolikrát," krčí rameny.

"Já to sice zlehčuju, ale takové maličkosti udělají radost. Důležité je si vůbec vzpomenout, a to už zvládám. Dřív jsem to většinou prošvihl, ale od té doby, co mám chytrý diář, dal jsem si ke všem narozeninám, výročím a svátkům připomínku," dodal. ■