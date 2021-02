Češka, která se stala třetí nejkrásnější ženou planety, míří na další mezinárodní soutěž

Klára Vavrušková Super.cz

Půvabná brunetka se aktuálně připravuje na soutěž Miss Universe, která by se měla letos uskutečnit. „Na přehlídkovém mole jsem byla naposledy někdy na podzim, ale před objektivem fotografa nedávno, protože jsme fotili fotky právě na Miss Universe,“ svěřila se Super.cz Klára, která kvůli celosvětové pandemii koronaviru zatím stále neví, kdy soutěž bude.

„Pořád nevím, kdy a kde to bude, vypadá to ale, že v květnu. Zatím se nedá mluvit o velkých přípravách, ale plníme ty věci, které po nás Miss Universe požaduje, takže nějaké fotky, videa a podobně. Zatím to je ale ve hvězdách,“ prohlásila Klára Vavrušková, která se bude snažit Česko opět skvěle reprezentovat a být na soutěži úspěšná.

V loňském roce, kdy Česká Miss Essens z důvodu nařízení vlády musela odložit celý ročník soutěže, nevzešla nová vítězka, která by naši zemi v zahraničí zastupovala. Vedení soutěže se proto rozhodlo opět pro Vavruškovou. ■