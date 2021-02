Příběh o psím tulákovi pomáhá: Za prodané knihy se staví útulek, film s Bolkem Polívkou na premiéru stále čeká

Filip Rožek Super.cz

Knihy a audioknihy, kterou namluvil Ivan Trojan (56), už se prodalo skoro 150 tisíc, takže její autor Filip Rožek mohl začít plnit svůj slib a z vydělaných peněz začít stavět psí útulek. Základní kámen přijel do vesnice za Prahou odhalit i Bolek Polívka (71).

"I s režisérem F. A. Brabcem a dalšími kamarády jsme chtěli, aby ten projekt neskončil jen filmem a útulek nám přišel jako ten nejsprávnější směr, kterým se vydat. Neprodávají se jen kniha a audiokniha, ale také plyšáci, puzzle, trička a mikiny a další se ještě před premiérou připravují," upřesnil Rožek.

Ze všech úspěchů své prvotiny má samozřejmě radost, jen s uvedením filmu do kin je to vzhledem panující pandemické situaci horší. "Máme druhý termín premiéry na 15. dubna, tak se všichni modlíme, aby to vyšlo," řekl Super.cz.

O tom, že by se film uvedl na jiné platformě, neuvažuje. "Tyhle platformy nemají v Čechách ještě takovou tradici, lidi jsou zvyklí si věci spíš stahovat, takže to není tak kultivované jako v Americe. Myslím si, že svět se musí vrátit do normálu tak, aby ty kina byly," uzavřel. ■