Na Gwyneth Paltrow zanechal covid následky. Herečka se potýkala i se zhoršenou pamětí

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

Gwyneth Paltrow (48) se podělila o svůj příběh s koronavirem, který prodělala v loňském roce, ve vlastním článku na stránce její značky Goop.

"Covid-19 jsem prodělala celkem brzy a zanechalo to ve mně dlouhodobou únavu a mentální mlhu (příznaky zahrnující obtížnou koncentraci, zhoršení paměti, potíže s vybavováním z paměti, pozn. red.). V lednu jsem si nechala udělat další testy a ukázalo se, že mám opravdu vysokou hladinu zánětu v těle,“ napsala ve svém článku Gwyneth.

Herečka si tak nechala poradit od lékaře, kterému ukázala výsledky svých testů, a ten jí doporučil změnu stravování, aby se tělo z následků nemoci dostalo. „Vysvětlil mi, že v mém případě bude rekonvalescence delší,“ svěřila Paltrow, jejíž nová dieta zahrnuje vynechání cukru a alkoholu.

„Všechno, co teď pro své tělo dělám, mi pomáhá cítit se dobře. Mám víc energie, ráno cvičím a často chodím do infračervené sauny, která k uzdravení také pomáhá,“ uvedla herečka, jejíž dieta připomíná ketózové stravování. Každý den se postí do 11. hodiny a její jídelníček je převážně rostlinný, i když obsahuje i ryby a další druhy masa. ■