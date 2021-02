Zuzana Bubílková vzpomínala na milovaného kolegu Otu Černého (✝77): Proč se léta neviděli?

Zuzana Bubílková vzpomíná na milovaného kolegu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Byl jejím prvním kolegou v televizi. Zuzanu Bubílkovou velmi zasáhlo, když se dozvěděla o úmrtí kolegy Oty Černého. Dvojice spolu na začátku devadesátých let uváděla pořad Co týden dal.

„Vzpomínám si, že jsem do toho pořadu spadla z ničeho nic rovnýma nohama. Tehdy jsem přebírala novinářskou cenu Křepelek, přišel za mnou pan Kantůrek z České televize a řekl mi, že to budu dělat,“ vzpomínala na začátky v pořadu Bubílková v rozhovoru pro Super.cz.

Ota Černý byl pro Zuzanu Bubílkovou velkou oporou. „Předchozí kolega odešel z pořadu ve federální televizi kvůli tomu, že byl Slovák. O mně si lidé mysleli, že jsem taky Slovenka. Právě Ota mě velmi prosazoval a v té době mi moc pomáhal,“ říká moderátorka a jedním dechem bývalého kolegu hodnotí: „Byl to frajer.“

S formátem politické debaty dvojice v Česku úplně začínala. „Přijel nás to učit z Francie Ivan Kraus, bratr Jana Krause. Do té doby podali v pořadu politikovi otázku a nechali ho vymluvit. My jsme se učili, jak debatu usměrnit. Naučil nás, jak i z vážné debaty udělat debatu nadnesenou. Dařilo se nám to,“ vzpomíná Zuzana. „Ota uměl i vážné věci říct nevážným způsobem,“ dodává.

Moderátorská dvojice Bubílková-Černý se stala velmi populární, a to i mimo svět politické debaty.

„Stala se z nás zábavná dvojice. Zvali nás do divadla Rokoko, otevírali jsme Hospodu u Fleků a navštěvovali pořady Miloslava Šimka,“ vzpomíná moderátorka a komička.

Bubílková v posledních letech s Černým nebyla v kontaktu. „Měla jsem s ním dělat rozhovor v rádiu u příležitosti jeho pětasedmdesátých narozenin. Ze zdravotních důvodů se bohužel nemohl zúčastnit,“ říká Zuzana Bubílková, kterou odchod kolegy velmi rozesmutnil. ■