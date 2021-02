Bude to holka, nebo kluk? Muzikálová zpěvačka se v 6. měsíci pochlubila pohlavím miminka

Veronika Zelníčková Krejzová Foto: archiv V. Zelníčkové

Zpěvačka Veronika Zelníčková Krejzová (27) se těší na své první miminko. S manželem Tomášem, se kterým taktéž vystupuje v kapele Anacreon, by měli první dítko do rodiny přivítat letos v květnu.

Zda to bude holčička, nebo chlapeček, muzikálová kráska už ví a nyní se informací pochlubila i Super.cz. „S manželem Tomášem čekáme holčičku. Jméno už jsme vybrali, ale zatím si ho necháme pro sebe. Momentálně jsem v 6. měsíci, termín máme na přelomu května a června,“ sdělila nám půvabná nastávající maminka Veronika.

„Jsme rádi, že čekáme holčičku, a doufáme, že bude mít po rodičích i hudební sluch,” svěřil se vzápětí budoucí tatínek Tomáš. „Jediné, čeho se u nás moc holčička nedočká, je taková ta kýčovitá růžová barva. Ne, že bychom ji neoblékli i do růžové, ale nějak máme rádi studenější a decentnější barvičky. Ale i přesto to bude princezna, jak se patří,” řekla zpěvačka, která by se po porodu ráda postupně vrátila k práci. A to ke zpívání se skupinou Anacreon, ale i do Divadla Broadway, kde hraje v představeních Kvítek mandragory a Mýdlový princ. ■