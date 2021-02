Mysleli si, že je nemocná a má anorexii! Hvězda Slunečné nyní přibrala šest kilo a točí milostné scény v prádle

Denisa Nesvačilová Super.cz

Herečka v rozhovoru přiznala, že jí to nyní moc příjemné není, protože kvůli lockdownu v Česku přibrala šest kilogramů. "Vždycky, když jsem dostala milostné scény ve filmech, začala jsem na sobě pracovat. To, že máš na plátně potom šestimetrovou prdel, to je strašný. když dostanu scénář na film, tak makám. A když jsou milostné scény, makám o to víc," řekla Super.cz Nesvačilová.

Momentálně je pro ni udržet si figuru náročnější, nedonutí se totiž cvičit. "Ve Slunečné nevím víc než šest dílů dopředu, na přípravu mám reálně týden. Tam se musím udržovat průběžně, což mi v této době moc nejde. Venku se mi nechce cvičit, je tam zima a klouže to. Doma se cvičit nedonutím. Podložku mám, ale necvičila jsem na ní ani jednou. Jediný pohyb, který jsem vynaložila, bylo, že jsem pro ni šla kilometr a půl pěšky do nákupáku a zpět. Takže jsem ušla tři kilometry," vysvětluje herečka.

Kromě šesti kil navíc, které nabrala, ji prý vidí diváci ještě silnější. "Jak jsou širokoúhlé televize, tak to přidává asi deset kilo. Takže mám vlastně o šestnáct kilo víc, než by bylo na kameru hezký," smála se Denisa.

Sama si myslí, že před lockdownem byla už moc štíhlá. "Byla jsem hodně hubená. Když mě někdo potkal v době, kdy jsem točila třeba film Přes prsty, tak se mě ptal, jestli nejsem nemocná. Byla jsem vyzáblá. Na kameře jsem ale vypadala normálně. Teď se mě už dlouho nikdo nezeptal, jestli mi nic není," dodala se svým pověstným humorem. ■