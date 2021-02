Známe první jména nové řady Tváře! Tihle oblíbenci z předešlých ročníků se vrací na pódium

Petr Rychlý a Jitka Boho Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Prvním potvrzeným účinkujícím osmé řady je herec a moderátor Petr Rychlý (55). „Přiznám se, že jsem byl velmi mile překvapený, samozřejmě jsem neváhal a nabídku přijal, protože v dnešní době je potřeba lidi trochu pobavit, aby přišli na jiné myšlenky. Zároveň je to práce, kterou mám rád, mám rád, když se lidé smějí,“ svěřil se herec, který se účastnil první řady soutěže.

„Některé své kolegy jsem vůbec neznal, takže se poznáváme, nicméně všichni jsou neskutečně pracovití a zodpovědní. A já věřím, že toto diváci ocení a uvidí,“ svěřil se Petr Rychlý, který byl do soutěže pozvaný jako host průběžně i v jiných řadách.

Stejně tak na tom byla talentovaná modelka a zpěvačka Jitka Boho (29). Ta skončila ve čtvrté řadě na krásném druhém místě za vítězkou Berenikou Kohoutovou. I když má v Tváři za sebou nejedno vystoupení, tréma se jí stále nepouští. „Já jsem doufala, že to bude lepší, ale opak je pravdou. Když jdu do výtahu, tak tu trému mám možná ještě větší, bohužel se to tedy nezlepšilo,“ svěřila se modelka, která je také nadšená z nové moderátorské dvojice.

Tentokrát bude pořadem provázet Ondřej Sokol a Aleš Háma, který byl v minulé řadě porotcem. „To jsou super změny! Musím říct, že Ondrovi a Alešovi to neskutečně jde, úžasně se doplňují a jsou vtipní, takže to rozhodně byla dobrá volba,“ svěřila se Jitka, která se objeví v nové sérii oblíbeného pořadu již 21. března. ■