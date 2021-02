Tohle nikdo nečekal! Hvězda show Svatba na první pohled Natálka se přiznala k bisexualitě. Chodila i se ženou

Natália Mykytenko Michaela Feuereislová

"Líbí se mi jak muži, tak ženy. Dříve jsem se zkusila vídat i se ženou. Bavilo mě to a líbí se mi to," řekla Super.cz Natálka. "Jen jsem v tu dobu byla hodně mladá, takže jsem se pak hledala. A skončilo to. Nebráním se tomu, kdybych potkala zajímavou ženu. Mám to tak padesát na padesát se ženami a muži," šokuje.

Krásná Natálka je čerstvě po rozchodu a také po plastice prsou. Před týdnem podstoupila zvětšení vnad na číslo 4. Vždy prý toužila po velkých prsou. Z kliniky už je pár dní doma a zotavuje se. ■