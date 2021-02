Vulgární slova na adresu exmanžela. Agáta Hanychová prý na rozvodu nevydělá nic a tohle vzkázala všem ženám

Agáta Hanychová Foto: Archiv A. Hanychové

Agáta si dům v Suchdole kupovala s Jakubem společně. Po rozvodu v něm i s dětmi zůstala, její exmanžel se odstěhoval. Kvůli majetkovému vyrovnání už Veronika Žilková prodala chalupu. I tak Agáta tuší, že to rozhodně stačit nebude. A zřejmě to nebude to jediné, co Prachař požaduje.

"Když si budete někoho brát, dělejte si předmanželskou smlouvu, jo? Teda pokud nejste tak blbé jako já. Protože holky na rozvodech vydělávají. Já očividně ne,“ řekla v živém vysílání modelka. A protože vztek byl stále silnější, na závěr ještě přitvrdila a svým fanouškům poslala jednu zásadní radu. „Neberte si čur...," dodala Agáta.

Dnes již pro Super.cz tak rázná nebyla. "Já bych to už nechala být. Co jsem řekla, jsem řekla. Víc bych to nerozebírala," dodala. ■