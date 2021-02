Před kamerami se necítila ve své kůži. Petra ze Svatby na první pohled, která nechtěla Reného, promluvila o natáčení show

Petra a René ve Svatbě na první pohled Foto: TV Nova

Petra Malíková o sobě v televizní show Svatba na první pohled dala vědět hned na začátku, když poprvé viděla svého experty vybraného ženicha Reného Vrábela. Hned na první pohled dávala najevo, že se tady experti hodně sekli a vyvolený se jí nelíbí . Nakonec to s ním přece jen zkusila, ale páru to beztak nevyšlo, byť René o Petru hodně stál, a dokonce stále nosí televizní snubní prsten.

Petra řadě diváků přišla na obrazovkách nesympatická, někdy až protivná. Ona sama je prý ale ve skutečnosti jiná než před kamerami.

„Během natáčení jsem se necítila ve své kůži, což je u experimentu asi normální. Zpětně vidím, že jsem nebyla přirozená, což mě mrzí, protože jsem milosrdná a veselá osoba. Já osobně jsem šla do pořadu poznat parťáka, lásku, ale neodhadla jsem, jak moc náročné to bude,“ řekla Super.cz Petra, která se jinak osobně setkala s pozitivními reakcemi.

„Osobně potkávám jen lidi, kteří mě osloví s kladnou reakcí, pochvalou, to mě vždy zahřeje u srdce, že ne všichni žijí televizní realitou a berou to s nadhledem. Rozumným lidem dochází, že viděli pouze minimum a realita se mohla lišit, teď mě mohli vidět „bláznivou“ třeba u mě na Instagramu apod. To jsem totiž já,“ vysvětlila sympatická učitelka z mateřské školky.

Její ženich z reality show René je velký sportovec a milovník otužování. Nedávno se nechal slyšet, že do ledové Vltavy zlákal i Petru. Ta mu ale na zimní koupačku kašle, a jasně tak ukazuje, jaký je mezi nimi rozdíl.

„Brrr, už teď je mi zima. Nenechám se dotáhnout. Do ledové vody mě bohužel, pro mě bohudík, nedostane nikdo. Vidím se pod palmou, ve vlnách,“ smála se Petra, jež by asi také adrenalinovou dovolenou ve Slovinsku, kterou ve Svatbách prožila s Reném, raději vyměnila za tu prosluněnou na Zanzibaru. Tu ale štáb vybral pro Natálku a Františka. ■