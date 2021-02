Vztah s fešným milionářem nevyšel. Rebel Wilson ukázala o 30 kil lehčí figuru a oznámila rozchod

S Jacobem Buschem randila Rebel Wilson přes rok, teď o sobě ale mluví jako o single. Profimedia.cz

„Mám toho hodně na mysli… Single holka míří na Super Bowl,“ uvedla v popisku. Něco málo přes rok Rebel randila s Jacobem Buschem a ještě nedávno vypadali jako dvě hrdličky.

Naposledy je spolu vyfotili na Vánoce při lyžování v Coloradu, kde působili zamilovaní až po uši. Wilson se dokonce nechala slyšet, že už myslí na zakládání rodiny a nechala si zmrazit vajíčka.

S Jacobem začala randit ještě před svou proměnou. „To by vám, dámy, mělo připomenout, že nepotřebujete mít určitou velikost, abyste si našly kluka,“ sdělila v minulosti na Instagramu.

Před rokem zdraví, jak ten loňský označovala, byl totiž rok lásky, kdy chodila na rande s každým, kdo ji pozval.

„Uvědomila jsem si, že nevím, k čemu jsou mi všechny ty ceny a milióny dolarů, když to nemám s kým sdílet. Nejdřív nad tím nepřemýšlíte, jenom šplháte po nějakém žebříku, pak máte premiéru, kde je tisíce lidí a je to skvělé, ale potom jdete domů a jste tam sami. A to už taková sranda není,“ popsala v lednu v talk show Anthonyho Middletona Straight Talking proces hledání lásky. Nyní se ale zdá, že ji ještě chvíli přece jenom hledat bude. ■