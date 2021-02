Oslaví rok od pobytu v léčebně, kde se zbavil kokainu a alkoholu: DJ Roxtar se rozvádí a vyhrožují mu smrtí

Dominik Turza alias DJ Roxtar promluvil o závislosti na drogách a alkoholu, rozvodu a výhrůžkách smrtí. Super.cz

Dominik Turza (37) je známý spíš jako DJ Roxstar nebo díky svému projektu s jeho druhým já, delfíním maňáskem Adolfeenem. Ať už jde o jakékoli jeho alter ego, v posledním roce si toho hodně prožil. Svoji roli v tom sehrálo i to, že se rozhodl v léčebně zbavit závislosti na alkoholu a kokainu. "13. února to bude rok, co jsem čistý," svěřil Super.cz.

To ovšem není všechno. Dominik se bál i o svůj život. "S Adolfeenem jsme vydali u Supraphonu album, o kterém se hodně mluví a možná i vyhraje nějaké hudební ceny, a pak se do mě opřel jeden poloznámý český rapper Smag, který o mně jako o Roxtarovi nemluvil zrovna hezky. Pouštěl jsem to Adolfeenovi, ten se hrozně naštval a řekl, že sám natočí klip, kde mu podá odpověď. Nasadil jsem to na všechny sociální sítě a jeho fanoušci jsou tedy velmi ultras a vyhrožují mi smrtí a zmlácením," prozradil.

"Už to sice trošku padá, ale pořád ty výhrůžné zprávy dostávám. Netušil jsem, že ještě v dnešní době jsou takoví fanoušci, kteří chtějí fyzickou likvidaci za to, že se plyšový maňásek dotknul jejich idolu. Musím říct, že se bojím, když vidím skupinku mladých lidí. Když jich je víc, asi bych je nepřepral. Ale většinou jsou to mladí kluci, kteří chtějí mít prachy, drogy, krásný holky a velká fára, jak to vidí v jeho klipech," myslí si Dominik.

Pokud jde o drogy, sám je už skoro rok čistý. Netají se tím, že pomoci mu museli v léčebně.

"Abstinovat se mi daří celkem jednoduše. Je pandemie, sedím doma, nemůžu nikde hrát, takže ta riziková prostředí, kde bych ty drogy a alkohol našel, nejsou. Chodím na meetingy anonymních narkomanů a anonymních alkoholiků, mám svoje terapie a myslím, že jsem obrněný čím dál tím víc. Uvědomuji si, že je to můj nový start a že je to běh na celý život. S pokorou se snažím přijímat, že už se nikdy nebudu moct napít a nikdy nebudu moct vyzkoušet žádné další drogy. Ale nevadí mi to, ten střízlivý život je skvělý a začalo se mi dařit nejlépe v mé kariéře," prozradil.

Změna nastala i v jeho soukromí. "Už nejsem se svojí manželkou, žijeme odděleně už přes půl roku, dál spolu nebudeme, naše cesty se rozešly. Jednu písničku o tom narapoval Adolfeen, tam je ten příběh docela barvitě řečený. Momentálně mám mladší přítelkyni a jsme spolu moc šťastní. Je ze severní Moravy, je učitelka a jezdí za mnou na víkendy. Učí ve speciální škole děti s poruchami chování a já poruchu chování evidentně mám, když jsem závislý, takže to se mnou umí," svěřil.

S Dominikem jsme se potkali na natáčení videoklipu zpěvačky Ivy Frühlingové, který produkuje, a na její tvorbě se hudebně podílí. Jak spolupráce vypadá, se stejně jako další informace můžete dozvědět v našem videu. ■