Po návštěvě nemocnice a kapačkách už je na tom lépe: Dominika Gottová prozradila, co nyní plánuje

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Je to pár dní, co Dominika Gottová (47) musela vyhledat lékařskou pomoc. Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) bere léky na vysoký tlak a do nemocnice zamířila právě kvůli zdravotním potížím spojeným s tlakem. Poté, co dostala kapačky, se její stav zlepšil a zamířila opět domů.