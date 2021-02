Klobouček! Takhle skvěle po letech vypadá kámoška Vivian z Pretty Woman, filmová prostitutka Kit

Laura San Giacomo a Julia Roberts jako Kit a Vivian ve filmu Pretty Woman Profimedia.cz

K herectví si přičichla na střední škole, poté je studovala v Pittsburghu. Po absolutoriu se přestěhovala do New Yorku. Začínala v divadle, na obrazovce se poprvé objevila na konci osmdesátých let v seriálech Crime Story a Miami Vice.

Ve stejné době začala i její filmová práce. První velkou roli si zahrála ve filmu Sex, lži a video a za postavu Cynthie byla nominována na několik filmových cen. Zlatý glóbus ani cenu BAFTA nezískala, uspěla ale i kritiků v Chicagu i Los Angeles.

Roli Kit De Luky si zahrála v roce 1990, následně se objevila ve filmech V podezření, Jednou dokola, Žena pro dva muže nebo Nerovná partie. Účinkovala také v seriálech Třeba mě sežer, Veronica Mars, Božská mrcha nebo Námořní vyšetřovací služba.

San Giacomo je podruhé vdaná za herce Matta Adlera. S prvním manželem, hercem Cameronem Dyem, má pětadvacetiletého syna Masona, který trpí mozkovou obrnou. „Postižení je přirozená věc, vždycky byla a vždycky bude. Je to součást světa a součást života,“ uvedla herečka v pořadu Oprah Winfrey. ■