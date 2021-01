Hvězda Pomády, která bojuje s rakovinou ve čtvrtém stádiu, se proti koronaviru očkovat nenechá. Je zajedno s dcerou

Olivia Newton-John s dcerou Chloe Lattanzi Profimedia.cz

„V tuto chvíli se očkovat určitě nenechám,“ sdělila v rozhovoru pro The Herald Sun stroze zarytá podporovatelka přírodní medicíny. A zajedno je s ní i její dcera Chloe Lattanzi (34).

„Nejsem proti vakcínám, ale jsem proti tomu, aby mi píchali rtuť a jedy do těla. Ty jsou v hodně vakcínách,“ nechala se slyšet majitelka farmy s konopím, které se využívá pro lékařské účely. Jeho konzumentkou je i její nemocná maminka.

„Pro mě je skutečným lékem jen to, co pochází ze Země. Myslím, že lidé věří vakcínám, protože věří tomu, co jim radí lékaři. Taky jsem tomu věřila. Kdybych jako dítě měla možnost upřednostnit bylinky a rostliny před jedy, udělala bych to,“ stála si za svým, přestože přiznala, že o vakcínách vlastně mnoho neví a ani se v této oblasti dále nevzdělávala.

Dnešní vakcíny dle průzkumů modelkou zmiňovanou rtuť buď vůbec neobsahují nebo pouze ve zbytkovém množství. Doposud nebyly vědecky prokázány škodlivé účinky takového množství na lidský organismus.

Proti očkování, a dokonce i rouškám, se Chloe rozepsala i na své sociální síti, za což schytala drsnou kritiku. Příspěvek později smazala. Přitom její matka je pro nošení roušek od samého počátku pandemie.

Newton-John dokonce apelovala na fanoušky, aby si roušky šili sami. Chválila Čechy, kteří jí v tom byli vzorem. Kvůli vysokému věku, a především své nemoci patří herečka do rizikové skupiny ohrožené covidem-19. Více se však k očkování nevyjádřila. ■