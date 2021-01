Plnoštíhlá dcera Davida Hasselhoffa ukázala své objemné vnady v krajkové podprsence

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

Hayley Hasselhoff (28) se už od 14 let věnuje modelingu, a to ve velikostech plus size. Skrze své sociální sítě se snaží dodat sebevědomí ženám s plnými křivkami a v roce 2019 byla za své postoje, motivaci a inspiraci oceněna na galavečeru Žena roku.