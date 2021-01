Hejda ze Snídaně je osobním řidičem. Na tuhle žádost o ruku nikdo z přítomných asi jen tak nezapomene

Míra Hejda vybral na sociální síti pár, pro který připravil opravdu nezapomenutelný večer. Video: Televize Seznam

„Vždycky jsem byl nadšenec do aut a je to mým koníčkem i prokletím (směje se). Byl to můj obor na střední škole a vždy mě to k nim táhlo,“ říká řidič a moderátor.

V prvním díle Hejda zorganizoval závod Lamborghini Urus vs. letadlo, a to proti pilotovi Redbull Air Race Petru Kopfsteinovi, v dalším získal povolení vyjet s Mercedesem G63 AMG červenou sjezdovku Aldrov v Krkonoších. A tentokrát došlo na velkou romantiku zakončenou žádostí o ruku.

Ze zájemců, kteří se mu do pořadu hlásí na sociální síti, vybral Míra Ondru, jenž se chystal navléknout prstýnek své přítelkyni Tereze. Pár vyzvedl luxusním Mercedesem a odvezl je na večeři do restaurace Zdeňka Pohlreicha (63), kterou jim jako překvapení pronajal.

„Chtěl jsem, aby to byl opravdu nezapomenutelný večer pro všechny. O žádosti o ruku tak věděl jenom Ondra a můj tým. Po svezení v luxusním autě jsme přijeli na místo a odměnou byl zaskočený výraz obou výherců, který se prohloubil po vstupu do restaurace a zahlédnutí Zdeňka, který je osobně přišel přivítat. Už tady to byly strašně fajn emoce, a přitom to pořád nebyl vrchol večera,“ popsal Hejda průběh romantického večera.

