Ani mráz a sníh ji neodradí: Kráska Mališová předvedla své dokonalé tělo v krajkovém prádle

Karolína Mališová Foto: archiv K. Mališové

To také předvedla během výletu na Moravě. Ani mráz a sníh ji neodradily od toho, aby odhodila kabát a nechala se zvěčnit jen v bílém krajkovém prádle. Nutno říct, že na snímku Karolína vypadá senzačně. „Byla jsem ve Velkých Karlovicích na chatě, a to s kamarádkami,“ prozradila Super.cz modelka.

V době plné koronavirových nařízení ráda vyrazila za relaxem do přírody. „Snažím se neřešit celou tuto situaci a užívat si to i tak, takže občas vypnu v přírodě, anebo jedu někam za sněhem a vlastně mám více času na sebe,“ řekla nám Karolína a dodala: „Co se týká práce, nestěžuji si, samozřejmě bylo i lépe, ale myslím si, že jsme na tom všichni momentálně špatně, a doufám, že to brzy bude zase lepší,“ svěřila s optimismem. ■