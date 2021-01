Pozor na tuhle virální výzvu, varují lékaři: Mladík si namazal na rty krém na erekci, aby je měl plnější!

Ilustrační foto Profimedia.cz

„Viděl jsem to ve filmu. Holka si namazala pusu krémem na erekci, a to je pořádně zvětšilo, tak jsem to chtěl zkusit. Už nevím, jak se ten film jmenoval,“ popsal ve svém videu průkopník výzvy Jerry Mal.

Napatlal si krémem celou pusu a čekal. Po pěti minutách uznal, že má rty plnější, ovšem chtěl vydržet ještě déle. To se mu ale nepodařilo. Po dalších třech minutách musel krém setřít.

„Chtěl jsem to vydržet, ale už to fakt pálí jako čert, takže to setřu a uvidím,“ nechal se slyšet. S výsledkem byl nadmíru spokojený. Jeho video má už přes 3 milióny zhlédnutí.

Co se týče metod zvětšování rtů, je tato nejspíš nejméně invazivní, ovšem lékaři ji rozhodně nedoporučují.

„Je to absolutně směšné, a navíc extrémně nebezpečné hned z několika důvodů,“ sdělil britskému deníku Metro Dr. Ross Perry, zakladatel a ředitel kosmetické kliniky Cosmedics.

„Může se objevit alergická reakce v podobě bolestivého píchání, otoků nebo puchýřů. Po vstřebání krému může docházek k bolestem hlavy, zvýšení tlaku, dokonce i k problémům se srdcem. Může vám to také způsobit opary, pokud se vám dělají.“

Doktor doplnil, že i kdyby odvážlivci, kteří se do výzvy chtějí pustit, nezaznamenali žádné z těchto vedlejších účinků, plné rty jim vydrží nanejvýš několik hodin. ■