Bylo jí 33, ale vypadala na 18: V Hříšných lidech města pražského si slavná herečka zahrála i s manželem Vinklářem

Ivanka Devátá v seriálu Hříšní lidé města pražského Foto: Česká televize

Tu představuje herečka Ivanka Devátá (85), která v té době byla manželkou Vinkláře. Zatímco se inspektoři dohadují a každý radí něco jiného, jak se má zachovat, ona odpovídá na telefonický dotaz ohledně ztracené aktovky špióna. „Já musela mluvit do telefonu i německy, ti dva přitom do mě z každé strany hučeli,“ komentovala pro Super.cz scénku.

„To mi bylo třiatřicet a vypadala jsem na osmnáct,“ reaguje na svůj rozkošný obličej blondýnky, která měla za sebou dvě mateřství.

S prvním manželem hercem Milošem Hlavicou (✝81) má syna Marka (60), s nímž odešla za kolegou Josefem Vinklářem, když byly malému dva roky. Narodil se jim Adam (50), manželství však nevydrželo kvůli bujarému životnímu stylu muže. Za nějakou dobu po rozvodu se k sobě vrátili. Byla z toho znovu svatba, po pěti letech však následoval opět rozvod.

Loni na podzim prodělala mrtvici, od té doby používá při chůzi jednu berli. Jak se jí daří? „Korony se až tak moc nebojím. Na tento týden jsem objednaná na pravidelnou kontrolu k doktorce. Víc se držím doma, dřív jsem pořád někam chodila, jezdila na zájezdy. Teď tu dřepím,“ svěřuje se.

„Jéé,“ reaguje slastně na dotaz, co dobrého si uvařila k obědu. „Bílou houbovou omáčku s hovězím žebrem a knedlíkem. Pranic to nebylo dietního, ale skvělý. Ještě to budu mít zítra. Polední jídlo je můj hlavní přísun,“ dodává Ivanka Devátá. ■