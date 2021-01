Seriálový milenec Němcové i rváč: V životě jsem několikrát dostal přes hubu, říká Jan Nedbal

Jan Nedbal ukazuje, že mu sedí jak role romantického milovníka, tak i žárlivého rváče. Video: FTV Prima

Ve scéně, kterou točil v Sestřičkách, Honza jako seriálový Lukáš vyprovokuje bitku, do zubů ale dostane jen naoko. Ale kdyby mělo být po jeho, nechal by si nafackovat skutečně. „Chtěl jsem si tu ránu nechat dát doopravdy, fakt, mám rád, když se scéna může odžít. Pro dobrý záběr bych do toho šel, ale to nejde. Točíme na přeskáčku, nenavazoval by mi monokl,“ vysvětlil Nedbal, kterému tak ke zranění pomohly maskérky.

Jan také nezastírá, že se i ve skutečnosti už párkrát pobil. „Jasně, že jsem v životě dostal přes hubu. Několikrát. Vyrůstal jsem na sídlišti v Děčíně, tam jsme se prali pořád. Kvůli holce, kvůli kamarádům, různě,“ zavzpomínal na své dospívání.

Na školu života pak herec navázal i odborným studiem. „Chodil jsem na workshopy s kaskadéry, když jsem se připravoval na natáčení jednoho filmu, které se ale bohužel kvůli covidu posunulo o rok. I ve Skvrně (postapokalypický seriál Petera Bebjaka pro Stream.cz) jsem měl pár rvaček, díky kterým jsem se v tom zdokonalil. Ale asi nejvíc mi dal ten Děčín, tam jsem se naučil padat tak, abych se nezranil,“ dodal se smíchem. ■