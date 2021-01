Sexy sestra Kim opět randí? Po několika zajíčcích měl její srdce získat potetovaný bubeník slavné kapely

Kourtney Kardashian a Travis Baker prý tvoří nový hvězdný pár. Michaela Feuereislová

Světe, div se, Kourtney Kardashian (41) prý sbalil Travis Baker (45), bubeník slavné punk rockové kapely Blink 182. Tajně randí prý už od prosince a docela jim to klape. Potetovaného rockera si údajně oblíbil i klan Kardashian-Jenner, uvádí zdroj E! News.

Ten doplnil, že se Kourtney s Travisem zná léta, byli přáteli a sousedy. Baker dle zdrojů usiloval o Kourtney už delší dobu, a nakonec mu hrálo do karet hlavně to, že je pyšným dvojnásobným otcem. Kourtney má sama tři děti, a tak je to pro ni nejspíš důležité.

Údajný pár už dokonce nejednou vyfotili s dětmi Kourtney. Dle sociálních sítí pak oba trávili odpoledne v domě matky slavného klanu Kris Jenner. Muzikant také komentoval na Instagramu některé fotky Kourtney.

Kardashian naposledy veřejně randila s modelem Younesem Bendjimou (27), s nímž byla ve vztahu zhruba dva roky a několikrát se za tu dobu rozešli. Naposledy byli viděni společně na vánočním večírku Kardashianových v roce 2019.

Od té doby se Kourtney žádným novým partnerem nepochlubila, fanoušci donekonečna spekulují i o jejím vztahu s podnikatelem Scottem Disickem, s nímž má tři děti. Ten má ovšem nyní jiné věci na práci. Kourtney měla vždy slabost pro mladší muže, ostatně i Scott, s nímž byla ve vztahu deset let, je o něco mladší, Baker by byl po delší době jejím prvním starším partnerem. ■