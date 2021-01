Ivan a Josef Trojanovi si odnesli první ceny za film Šarlatán: Prozradili tajemství o začátku natáčení

Ivan a Josef Trojanovi Super.cz

Ti nám krátce po převzetí skleněných trilobitů poskytli krátký rozhovor, než zase nasadili roušky a usadili se na svá místa v záměrně téměř prázdném sále, kde diváky nahradily figuríny. Už moderátor večera Jiří Havelka zdůraznil, že jde o první případ, kdy ocenění získávají otec a syn za role ve stejném filmu. Ivan hraje v Šarlatánovi starší verzi léčitele Jana Mikoláška, Josef jeho mladší já.

"Pro mě je to první cena, je to velká pocta, když si ji můžu takhle rozdělit s tátou. Táta při předávání říkal, že to má pro něj dvojí rozměr, jak ten profesní, tak ten rodinný otcovský. Pro mě je to obdobné, rozměr profesní a synátorský," řekl Super.cz Josef Trojan.

Ivan Trojan je na syna velmi pyšný. Navíc dopředu netušil, že ve filmu bude jeho mladší já hrát právě on. "Pepa se rozhodl sám, sám vstoupil do castingové agentury, sám šel na ten konkurz a já o tom vůbec nevěděl," prozradil nám mnoha cenami ověnčený populární herec.

Jeho syn to potvrdil s tím, že on tedy tušení, že si zahraje postavu, kterou ztvárňuje jeho táta, měl. "Dozvěděl jsem se to ve chvíli, kdy mi to oznámili, což bylo ve chvíli, kdy jsem byl pozvaný na ten casting. Záměr tam byl dopředu jasný," upřesnil Josef.

"A když jsem se to dozvěděl já, už jsem se jenom modlil, ať má Josef dost talentu, aby to zvládnul. Ale Agnieszka Holland je opravdu světová režisérka a věděla, co dělá. A teď, když už jsem ten film viděl, tak vím, že Pepa ten talent má a tomu filmu velmi pomohl," uzavřel Ivan Trojan.

Cenu si z Trilobitu odnesli také Radovan Síbrt za námět, scénář a režii dokumentu o životě kapely The Tap Tap Postiženi muzikou a Bohdan Karásek za námět, scénář a režii filmu Karel, já a ty. Tvůrci dokumentu V síti Barbora Chalupová a Vít Klusák získali cenu za námět, scénář a režii snímku o sexuálním predátorství na internetu. Český filmový a televizní svaz FITES dále udělil poctu za celoživotní dílo v podobě Ceny Vladislava Vančury Janě Brejchové. ■