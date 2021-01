Vzteká se a radit nechce: Absolonová má doma kondičního trenéra, ale špeky shazuje raději bez něj

Monika Absolonová s přítelem Tomášem Michaela Feuereislová

Monika Absolonová (44) vyhlásila boj kilům navíc . Rozhodla se zhubnout, ač prý má problémy s pevnou vůlí. Spokojená bude s deseti kilo dole, nadšená z dvaceti. A protože její partner Tomáš Horna působí jako kondiční trenér, leckoho by napadlo, že má zpěvačka doma pro hubnutí ideální podmínky.

Ale chyba lávky! Největším nebezpečím je pro zpěvačku plná lednička jako noční lákadlo a nevyžádané přítelovy rady.

„Tomáš je skvělý kondiční trenér, ale je to můj partner a já bych chtěla, aby i zůstal, tak zatím spolu necvičíme, protože mi nesmírně vadí, když mi radí. Vztekám se a dobrotu to fakt nedělá,“ řekla Super.cz s úsměvem Absolonová, která chce cvičit jógu, běhat a chodit na procházky plus upravit jídelníček.

Kondiční služby tatínka jejich společných synů Tadeáše (5) a Matouše (2) ovšem nakonec přeci jen využije. „Ale na procházky spolu chodíme. Jestli se mi podaří opravdu vše zhubnout, tak budu pod jeho vedením zpevňovat. Teď se musím zbavit těch špeků, děti plus korona, to je peklo v řetězech,“ uzavřela se smíchem Absolonová. ■