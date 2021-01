Anička Slováčková ještě dotáčí poslední a prý šokující scény v Ordinaci: Jak vyjde bez seriálového honoráře?

Anička Slováčková o konci seriálu Ordinace v růžové zahradě Super.cz

Ještě do konce února bude Anna Slováčková dotáčet své scény v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Pak se s ním bude muset stejně jako její kolegové rozloučit. "Teď je to příběhově velké drama a to ukončení bude pro diváky určitě zajímavé až šokující," řekla Anička Super.cz.

"Strávila jsem na Ordinaci skoro pět let, bude se mi samozřejmě stýskat. Bude to najednou hrozně prázdné bez těch lidí. Je tam skvělý tým a štáb, za tu dobu, co jsem tam byla, se nenašel nikdo negativní a špatně naladěný, to jsem byla občas spíš já. Byla to pro mě nádherná zkušenost a práce. Fakt si vážím toho, že jsem dostala možnost v takovém seriálu být," míní.

Nejde ovšem jen o emoce, ale také o finance. Stálý příjem z natáčení seriálu byl i pro Aničku téměř jediným v období pandemie, kdy se nemůže hrát živě pro diváky. "Je pravda, že Ordinace mě docela finančně zachránila. Ale jsem člověk, který odjakživa hodně šetří, z každých vydělaných peněz si část odložím stranou. Nerozhazuji za zbytečnosti, nemusím mít každý týden nové šaty nebo drahé auto," vysvětlila.

"Na druhou stranu nejsem člověk, který musí zabezpečit rodinu a platit hypotéky, tak si vlastně nemám na co stěžovat, ačkoli je ten příjem úplně jiný, než býval. Zvlášť když jsem teď investovala hodně na nové cédéčko. Ale myslím si, že to, co dáš, se ti jednou vrátí, a lpět jen na penězích je blbost. Musíme si zvyknout na to, co je, protože hlavní je zdraví lidí, a ne to, kolik máme na účtě," myslí si zpěvačka a herečka.

Další pracovní nabídky se jí nenahrnuly. "Něco se sice rýsuje, ale všechno je to se strašně moc otazníky. Vzhledem k téhle době nikdo neví, co bude a nebude. Takže co bude s nabídkami na koncerty a vystoupení, nikdo nemůže dopředu vědět," uzavřela. ■