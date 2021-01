Soutěže krásy v období pandemie: Světová klání se posouvají, Česko bude reprezentovat i misska, která přišla o miminko

Taťána Makarenko Super.cz

"S daty světových soutěží to není vzhledem ke světové pandemii ještě jisté, protože potřebují, aby se soutěže účastnilo minimálně 80 nebo 90 dívek, v případě Miss World je jich dokonce 130, tak je potřeba, aby mohly ze svých zemí přicestovat a nebyly tyhle striktní restrikce. Podle mě je reálná spíš druhá polovina roku, ale holky už se těší," upřesnila.

Pojede opravdu všech pět, i když Natálie Kočendová původně jako těhotná jet nemohla a musela by ji zastoupit jiná dívka. "Pokud jde o Natálii, která skončila na třetím místě, tak měla odletět, a nakonec i odletí, na Miss International do Japonska. To, co se stalo, se samozřejmě nikomu nepřeje. Radši mít miminko než jet na světovou soutěž. Na druhou stranu jí aspoň něco, co si přála, v životě zůstalo a má se na co těšit," míní Makarenko.

Bavili jsme se i o tom, jak to bude s dalším ročníkem soutěže, když se vlastně světové soutěže o rok posunuly. "Současné vítězky budou kralovat rok a půl. Letos soutěž nebude, protože bych dívky neměla kam poslat. Takže o června se budou moct nové dívky hlásit, castingy proběhnou na podzim a finále bude někdy na jaře 2022," shrnula ředitelka soutěže. ■