Simona Krainová zazpívala a bylo hned jasné, proč nešla do Tváře. Pak se radši ukázala v plavkách

Simona Krainová zpívá. Video: archiv S. Krainové

Manžel se za objektivem fotoaparátu opravdu činí, protože zvěčnil Simonu nejen v plavkách, ale i nahou a nahoře bez. A to vše tak, aby intimní partie zůstaly rafinovaně skryty a modelka přesto vypadala neskutečně sexy. Krainová na dovolené rozhodně nezahálí, udržuje se ve formě běháním a občas se pustí i do úklidu pokoje - a to pěkně zvesela se zpěvem.

Ten sama ohodnotila jako nepříliš vydařený. „Kolikrát mi nabídli účast v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Myslíte, že jsem udělala dobře, že jsem tuto nabídku odmítla? Já myslím že ano. Moje tvář nemá žádný hlas,“ smála se Simona u svého pěveckého počinu.

A později se raději opět ukázala v plavkách. Postavu dvojnásobná maminka rozhodně nemá zadarmo. „Trvalo to pár měsíců, než jsem se dostala do formy. Pomohl hlavně běh. Pět dní v týdnu ráno běhám deset kilometrů, cvičím. A tady je výsledek dřiny,“ řekla Super.cz Krainová, jež se prý cítí opravdu skvěle a běh ji nakopává. A dovolenou si nadmíru užívá.

„Kdybychom neměli doma děti, tak se do Česka ani nevrátím,“ řekla s nadsázkou Krainová, jejíž figuru jí závidí i mnohem mladší ženy. ■