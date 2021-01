Při úklidu kuchyně se žena z Výměny začne dávit: Jdu deratizovat troubu, ohlásí a zakryje si obličej utěrkou

Ve Výměně manželek bylo opět živo... Video: TV Nova

V oblíbené reality show Výměna manželek budou opět velkým problémem úklid a hygiena. Svoje rodiny si na deset dní vymění maminky Marie (36) a Monika (37). První účastnice má ale hned po příjezdu do svého nového obydlí problém s čistotou, a proto se pustí do velkého úklidu, aby se cítila jako doma.

Při čištění trouby se ovšem Marii začne dělat na zvracení a na pomoc si musí vzít utěrku, kterou si zaváže kolem úst a nosu.

„Jdu deratizovat troubu. Nedá se u toho stát, viděla jsem tam (v bytě) nějaké parfémy, půjdu a budu je před sebe cákat. To je hnus,“ svěřila se na kameru značně znechucená Marie.

S utěrkou na obličeji se přece jen odvážila a do úklidu se pustila. Své momentální dojmy ale nenechala bez komentáře. „Bez utěrky nemůžu, a to jsem sem dala voňavku. Tohle jsem v životě neviděla, to je letitý, to není týdenní bordel. V tomhle nemůžou péct ani vařit, a jestli jo, tak to nechápu,“ diví se Marie, která se chvílemi tak dáví, že se odbíhá uklidnit na chodbu.

Podívejte se ve videoukázce. ■