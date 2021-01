Syn dlouhána Romana Zacha zdědil po tátovi nejen talent, ale i výšku: V patnácti se blíží ke dvěma metrům

Prokopa Zacha už mohou diváci dobře znát z několika filmů i seriálů. Super.cz

„Tušil jsem to, ale myslel jsem, že ho ještě trošku zlomíme, že by mohl střední školu absolvovat v jiném oboru a k tomu by mohl hrát,“ přiznává herec. Ale s tím, že synovi fandí a bude ho vždy podporovat.

Prokopa nejdříve lákala filmová škola, na kterou úspěšně složil přijímací zkoušky, stejně tak se mu ale zadařilo na konzervatoři, která nakonec vyhrála. Přestože plán byl vystudovat jiný obor a u toho se věnovat herectví volnočasově, rodiče syna v jeho rozhodnutí podpořili.

„Musím říct, že ho pozoruju a má takový nezaměnitelný projev, takže by se nemusel ztratit,“ míní Roman Zach, po kterém syn zdědil nejen talent, ale také výšku. „Má asi 193 cm a doufám, že se to už zastaví, přál bych mu, aby nešel přes dva metry. Je pak problém všechno sehnat, i boty,“ vysvětluje herec, který dorostl do 204 centimetrů.

Jak sám přiznává, výška není tak úplně předností, leckdy musí kameramani dělat hotové divy, aby se do záběru vešel s některými ze svých kolegů, a hlavně kolegyň, což pravidelně zažívá i při natáčení seriálu Sestřičky Modrý kód.

„Já jsem o spoustu práce přišel, třeba proto, že partnerka měřila 160 cm. A ačkoliv mně se líbí menší holky, muselo by se to točit na dvě kamery. A kdyby se na mě ta holka dívala, vypadalo by to, že se dívá na Měsíc a já že se zase koukám na boty. Vypadá to komicky,“ dodal s úsměvem. ■