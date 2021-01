René ze Svatby na první pohled sexy zadek ukázal z legrace. Teď se podívejte, jak se noří do vody s kusy ledu!

René si vysekal díru v ledu a ponořil se do vody. Video: archiv R. Vrábela

„Nezveřejňuji fotky, aby mi psaly fanynky, ale byla to prostě prdel,“ smál se v rozhovoru pro Super.cz René.

A pak trošku zvážněl. „Nechci si na nic hrát, nemá cenu ukazovat lidem, jak úžasný můj život je, pokud to tak není, raději budu autentický, a třeba když to někdo uvidí, tak se inspiruje. Vážím si lidí, co jsou sami sebou a dělají věci tak, jak sami chtějí, a navíc si myslím, že se nemám za co stydět,“ dodal René, který už je velký otužilec.

Radek a René se otužovali

archiv R. Vrábela

Rozhodně to ale není tak, že hupsne do ledové vody jen tak bez pořádné přípravy. Otužování se věnuje dlouhodobě, nikoliv jen proto, že je to v poslední době trend i mezi celebritami.

„Ke studené vodě mám blízko už odmalička. Minulý rok jsem měl novoroční předsevzetí, že bych chtěl vydržet v 6stupňové vodě pět minut, včera jsem dal deset minut ve 2stupňové, jak se mi uzdraví koleno, zkusím si jít zaplavat,“ těší se.

Svatba na první pohled - Petra a René. Nevyšlo jim to, ale jsou přátelé.

TV Nova

A co ho k otužování motivuje? „Člověka to dokáže neskutečně nabít energií, zlepšit imunitu a náladu. A co teprve zpevnit vůli. Deset minut je v té vodě fakt dlouhá doba! A ještě člověk pozná zajímavé lidi, kteří mají podobný přístup k životu. Doporučuji všem vyzkoušet,“ dodal závěrem René. ■