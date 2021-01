Příchod druhého syna utajili, teď Justin Timberlake prozradil jeho jméno: Je báječný, nespíme a se ženou se skoro nevidím

Justin Timberlake a Jessica Biel Profimedia.cz

„Jmenuje se Phineas a je úžasný a roztomilý a nikdo nespíme. Ale jsme velmi vděční. Nemohli bychom být šťastnější,“ uvedl v pořadu Ellen DeGeneres.

Ta se dvojnásobného otce samozřejmě zeptala, jak jim to s manželkou se dvěma dětmi jde. „Už se skoro nevidíme. Je to zábava, ale fungujeme spíš jeden na jednoho. Řekneme si, ok, ty se teď postaráš o jednoho, já o druhého,“ popsal zpěvák.

Doplnil, že Silas je z malého brášky také nadšený. Zprávy o tom, že se zpěvákova rodina rozrostla, se objevily na konci července 2020. Není však jasné, jak starý malý Phineas je. Justin s Jessicou se prozatím nepochlubili ani jeho fotografií. ■