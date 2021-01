Šest let od tajné svatby Ornelly Štikové a Josefa Kokty: Takhle to tehdy nevěstě slušelo

Ornella je už šest let vdanou paní. Profimedia.cz

Tenkrát už s manželem vychovávali dvouletého syna Quentina, nyní někdejší modelka čeká už třetí dítě. Druhorozený Sven přišel na svět loni. „Tenkrát jsem si ani nedovedla představit, že za pět let přijde na řadu další potomek,“ říká Koktová.

S manželem nemohou výročí oslavit ve velkém stylu, jak by si Ornella přála. „Všechno je zavřené, nic se nekoná. Navíc jsem na rizikovém těhotenství, a tak se nemůžu ani vzdálit od své porodnice U Apolináře. Hrozně ráda bych vyrazila někam na procházku do hor, ale to teď není možné,“ svěřila Koktová.

Manželé den oslaví návštěvou farmy, kde má Ornella ustájeného svého parkurového koně. Dárek od Josefa už dostala. „Kytky a parfémy mi v mém stavu smrdí. Navedla jsem manžela na francouzskou kosmetiku. Tak teď budu vonět po marcipánu,“ usmívala se Ornella. ■