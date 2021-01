Muzikálová zpěvačka se pochlubila bříškem v 5. měsíci: Nahoře už má půvabná brunetka 9 kilo

Veronika Zelníčková čeká miminko. Foto: archiv V. Zelníčkové

„Čas rychle utíká a první půlka už je za námi. Jsem v 5. měsíci a začíná mi růst bříško, váha ukazuje, že jsem přibrala 9 kilo. Spousta věcí člověku stále nedochází, ale těším se, až budeme doma ve třech,“ sdělila pro Super.cz nastávající maminka. Ve třetím měsíci těhotenství ještě se svou kapelou Anacreon stihla natočit klip.

„Točili jsme venku a v zimě, jsem moc ráda, že jsme klip Noční můry už poslali do světa, máme skvělé ohlasy od fanoušků,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky, která se pomalu připravuje na novou životní roli. „Momentálně často přemýšlím nad tím, abych byla dobrá matka. Abych předala vše důležité, co mě naučila i moje máma a co mě naučil sám život. Nejdůležitější je asi slušné chování, pokora a umět mít rád nejen sám sebe, ale umět lásku i dávat,“ dodala závěrem zpěvačka, která se s manželem těší na okamžik, až se dozví pohlaví miminka. ■