Dívenka se narodila se vzácnou vadou: Srdíčko má mimo hrudní koš a chrání ho jen tenká vrstva kůže

Virsaviya Borun-Goncharova Profimedia.cz

Virsaviya Borun-Goncharova se narodila se srdcem mimo hrudní koš. Navzdory tomu se však snaží žít normálním životem, v praxi to ovšem znamená, že si musí na orgán dávat větší pozor.

V minulosti se například stalo, že byla převezena do nemocnice poté, co se srazila se spolužákem a do srdce se uhodila. Naštěstí však nešlo o nic vážného.

Holčička se s maminkou přestěhovala z Ruska do Spojených států, doufaly v lepší lékařskou péči a že bude možná operace, která by jí usnadnila život. Tu však bohužel zatím nelze provést, kvůli dívčině vysokému tlaku.

Virsaviya musí být extrémně opatrná, kromě toho, že její srdce chrání pouze tenká vrstva kůže, chybí jí také část hrudního koše a břišních svalů a nemá bránici.

Navzdory zdravotním omezením je to ale dívka jako každá jiná, velmi ráda čte, tančí, maluje nebo si hraje s malým bratříčkem. V loňském roce také natáčela videa na YouTube a na Instagramu má už přes 28 tisíc sledujících. ■