Kolaps a potíže se spánkem: Natáčení úspěšného seriálu se na Nicole Kidman nepěkně podepsalo

Nicole Kidman jako Grace Fraser v minisérii Mělas to vědět Profimedia.cz

Minisérie Mělas to vědět (The Undoing) patří mezi nejúspěšnější v loňském roce. V psychologickém dramatu s nečekaným rozuzlením zazářili především Hugh Grant (60) a Nicole Kidman (53), která seriál také produkovala. Práce na něm ale herečku vyšla draho, do svých rolí se totiž vžívá až moc.