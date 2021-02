S misskou v posteli. Královna krásy byla za cudnou zámeckou paní

Karolínina scéna v zámecké posteli Foto: archiv B. Rajské

„Když jsem se to dozvěděla, tak mě to velmi dojalo. Stále se z toho ohromně těším, je to krásný pocit, dosáhnout něčeho takového již po čtyřech měsících kralování,“ řekla Super.cz Kopíncová, která tak vystřídala Veroniku Chmelířovou (34).

„Převzít po desíti letech žezlo po okouzlující Veronice, je pro mě velká čest. Splnila jsem si jeden ze svých snů, a to stát se hlavní tváří přední české návrhářky. Navíc práce s paní Rajskou a celým jejím týmem je vždy potěšením. Nejenže tvoří krásné věci, ale jsou to zejména skvělé osobnosti.“

Karolína samozřejmě nechyběla na poslední módní show na zámku Loučeň. Modelce kupodivu příliš nevadilo, že show musela kvůli omezením proběhnout bez diváků a vysílala se online.

„Nemohu říct, že by to bylo poprvé, jelikož celé naše finále bylo také kvůli koronaviru bez diváků. Vše se natáčelo a po postprodukci šlo do televize. Takže pár vstupů jako přehlídek bez diváků už mám za sebou. Je to zvláštní pocit, celé to má potom jinou atmosféru, občas je těžké do pohybu a výrazu dostat život. Ale myslím si, že jak finále Miss, tak přehlídku pro Beatu jsme zvládly skvěle,“ říká Karolína.

Připadala si modelka na zámku víc jako princezna, nebo jako kabaretní tanečnice?

„Od každého trošku, vždy záleží na tom, co přesně máte na sobě, jaká hraje hudba a celkově jak je vybudována scéna. Ale hlavně jsem si vždy cítila krásně a žensky. Ať už v rozevlátých dlouhých šatech, nebo v krátkém kostýmku a punčoškách,“ usmívá se.

Kopíncová dokonce obstojně zvládla odvážnou scénu v posteli. „V tomto případě jsem se vůbec nestyděla, celá scéna byla hodně fashion, nebyla vůbec vulgární. Měla jsem na sobě dlouhé šaty ke krku, leč lehce průhledné, ale dlouhé. Scéna na mě spíše působila pohádkově a étericky,“ dodává Karolína Kopíncová. ■