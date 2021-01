Roste jako z vody: Zpěvák Pepa Vágner se pochlubil roztomilou dcerkou, která je celý tatínek

Josef Vágner s dcerkou a manželkou Foto: archiv J. Vágnera

Zpěvák Josef Vágner (30) je mužem činu a ve chvíli, kdy přestala kvůli pandemii hrát divadla, nelenil a začal pracovat v jiném oboru, rozváží po Praze jídlo. Veškerý volný čas věnuje své rodině, a to manželce Marlene a dvouleté dcerce Amélii, které nadevše miluje. Pro Super.cz exkluzivně poskytl fotografii prvního sněhuláka, kterého rodiče se svou dcerkou postavili. A musíme uznat, že z fotky dýchá rodinná idylka a pohoda.

„Naše babička, moje máma, zavelela, že máme přijít v neděli na oběd. A potom, že půjdeme do parku bobovat. Mělo to být pro Amélii první bobování v životě. Vyrazil jsem tedy koupit boby. Problém byl ten, že nikde nešly sehnat. Celá Praha byla vyprodaná, ani na žádném e-shopu nebyly k okamžitému odběru,“ sdělil pro Super.cz zpěvák.

„Nakonec se mi podařilo přemluvit paní vedoucí v jednom hobbymarketu, aby mi prodala boby z výstavní vitríny, zachránil jsem tak jak bobovačku, tak manželství,” přidal s humorem Pepa, který si nakonec s rodinou užil krásný den.

„Pro Amélii to byl první sněhulák, kterého jsme sami postavili. Vlastně předtím ani žádného naživo neviděla. Když jsme ho postavili, tak samozřejmě dostal jméno Olaf. Jen mi důrazně vyčetla, že nemáme “Karotte” na nos,” dodal závěrem zpěvák a v současné době dovozce dobrého jídla až do domu, který opět brzy naskočí do zkoušení muzikálu s hity Waldemara Matušky Láska nebeská v Divadle Broadway. ■