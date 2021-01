V roce 2020 se stihla seznámit s manželem, vdát i otěhotnět. Jedna z nejkrásnějších českých zpěvaček čeká miminko

Michaela Gemrotová Michaela Feuereislová

"Vzali jsme to hopem. Ono je ale vždy vše tak jak má být. Jsem v šoku, jak vše vychází a je to krásný. Jsem vděčná, pokorná, milující a úplně vyrovnaná. To, co prožívám, je sen," řekla Super.cz Gemrotová, která se těší na svou novou životní roli.

"Až sníh roztaje, krajina se zazelená, květiny budou kvést a ptáčci se vrátí domů z teplých krajů, k nám do rodiny přiletí ten nejkrásnější láskyplný ptáček," svěřila s úsměvem Míša. "Jsme neskutečně vděční. A moc si to užíváme," dodala Gemrotová, která se těší na narození prvního potomka. ■