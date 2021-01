Sebevražda jeho milované ho zdrtila. Partner podnikatelky Zuzany Drnek (†35) promluvil v exkluzivním rozhovoru

Se smrtí milované partnerky se nemůže smířit. Měli spolu velké plány. Foto: Super.cz/Facebook Z.Drnek

„Je to pro mě těžké a nemůžu na to odpovědět konkrétně. Každý člověk má problémy, já je mám, měla je i ona a máme je asi všichni, i kvůli těmto vládním nařízením. Každý den řešíme životní otázky ohledně financí, rodiny a všeho,“ svěřil se Super.cz.

I přes nelehkou situaci se podle něj Zuzana snažila pomáhat ostatním. „Ve fitku měla zaměstnané maminky od dětí, ke kterým měla obrovský vztah, pomáhala jim, snažila se jim dávat práci, když bylo všechno zavřené,“ říká. Zároveň vyvrací spekulace, že by za její smrtí stály neshody s exmanželem či závislost na alkoholu.

„Zuzka teď vůbec nepila, takže teorie, že to bylo kvůli alkoholu, jsou nesmysl. Naopak se dávala dohromady,“ říká partner podnikatelky. To, že by Zuzana Drnek nebyla v kontaktu s dcerami je podle něj také lež.

„Holky u nás normálně byly, střídali jsme si je. Její exmanžel je měl dočasně přidělené v péči v průběhu rozvodového řízení. Oba děti milovali nadevše. S jejím exmanželem se znám, komunikujeme spolu od začátku, kdy jsem se dal dohromady se Zuzkou. Vím, že před měsíci nějaké neshody byly, ale od doby, co jsme se dali dohromady se Zuzkou, spolu vycházeli a všichni jsme se shodli, že to děláme pro ty děti, aby tím netrpěly,“ vysvětlil Super.cz Zuzanin přítel, který by chtěl kvůli dětem i nadále zůstat v kontaktu s jejím bývalým manželem.

„Řekl jsem mu, že mu kdykoliv s čímkoliv pomůžu a může mi zavolat, protože teď bude na všechno sám a bude to pro něj taky těžké. Chtěl bych zůstat v kontaktu s holkami, abych jim jednou mohl říct, jak skvělou mámu měly,“ dodává zdrceně. ■