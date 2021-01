Natáčení Vesmírných kovbojů se neobešlo bez úrazů: Kdo se zranil a kdo se bál vystavovat na kameru holý zadek?

Vesmírní kovbojové v plné síle Profimedia.cz

„Ty kostýmy byly příšerně nepohodlné,“ postěžoval si kdysi Jones. „Bolelo to, když jste je oblékali, když jste je sundávali, i když jste je měli na sobě. Nedalo se v nich dýchat a pořád se rozpadaly. Měly spoustu hadic, které se vždycky někde zasekly,“ prozradil nejmladší z legendární čtveřice.

„Ten oblek byl tak těžký, že Donalda převážil, přepadl dozadu a prasklo mu koleno,“ zavzpomínal Eastwood na úraz Donalda Sutherlanda.

Ten ovšem nebyl jediný, kdo přišel během natáčení k úrazu. Dnes již bohužel zesnulý James Garner také upadl a vykloubil si rameno. Režisér mu sám přispěchal na pomoc. „Od natáčení Thunderbolt and Lightfoot mám chronické problémy s ramenem, takže vím, jak ho zasadit zpátky, Jim to ten den dotočil, jen pak chvíli nemohl hrát golf,“ popsal Eastwood.

Ani jeden ze zraněných herců plac neopustil, dokud nebylo hotovo. Garner dokonce odmítal svalovat úraz na svůj věk. „Byla to čistě nemotornost, ne že bychom něco nezvládali, protože jsme staří, tomu nehodlám věřit ani minutu,“ nechal se slyšet krátce po natáčení.

Při jedné scéně si ale trochu staří přeci jenom připadali. A sice když se jejich holá pozadí objevila na kameře. „Našim zadkům bylo dohromady 250 let, moje žena málem umřela smíchy. Horečně jsem hledal něco, co by tomu mému pomohlo, ale gravitace se projevila. Beztížnost vesmíru by nám slušela víc,“ dodal se smíchem Sutherland. ■